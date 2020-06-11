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تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

الخميس، 11 يونيو 2020 12:11 م
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 10858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1623 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 12450 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 4147 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1279 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 673 نقطة.
 
وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة النساجون الشرقيون للسجاد، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية للمنتجعات السياحية، 280 ألف سهم، 300 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك البركة مصر، سي إي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 90 ألف سهم، 32449 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين 13652 سهم.
 
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، مصر للأسمنت-قنا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اميرالد للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المهندس للتأمين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الصناعات الهندسة المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.
 

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