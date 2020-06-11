اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.73% بمستهل التعاملات

الخميس، 11 يونيو 2020 11:15 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.73% بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% خاسراً 53.21 نقطة ليصل إلى مستوى 7274.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% رابحاً 27 نقطة ليصل إلى مستوى 7721.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال.
 
وهبط 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.16%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.80%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهينة والتأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.37%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 2.59%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.47%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.33%.
 
وقفز 69 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 7.22%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.45%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 3.52%، فيما تراجع 116 سهماً على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 3.85%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 3.20%، ثم سهم "العربي" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 198.7 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة طيبة للاستثمار، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ صافي الربح 50.6 مليون ريال مقابل 31.3 مليون ريال بنسبة نمو 61.6%، ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي على الرغم من انخفاض الإيرادات بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المصروفات العمومية والادارية وانخفاض حصة الشركة فى خسائر الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وتحقيق ربح نتيجة بيع كامل حصة الشركة في إحدى الشركات التابعة المصنفة كأصول متاحة للبيع فى العام السابق 2019، وكذلك تحقيق ربح من استلام تعويض عن الأرض التي تم نزع ملكيتها في المدينة المنورة خلال عام 2014 لصالح مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف .
 
 

بورصة السعودية

سوق الاسهم السعودية

مؤشر تاسى

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة