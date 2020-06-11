تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.73% بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% خاسراً 53.21 نقطة ليصل إلى مستوى 7274.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% رابحاً 27 نقطة ليصل إلى مستوى 7721.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.16%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.80%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهينة والتأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.37%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 2.59%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.54%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.47%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.33%.

وقفز 69 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 7.22%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.45%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 3.52%، فيما تراجع 116 سهماً على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 3.85%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 3.20%، ثم سهم "العربي" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 198.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة طيبة للاستثمار، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ صافي الربح 50.6 مليون ريال مقابل 31.3 مليون ريال بنسبة نمو 61.6%، ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي على الرغم من انخفاض الإيرادات بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المصروفات العمومية والادارية وانخفاض حصة الشركة فى خسائر الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وتحقيق ربح نتيجة بيع كامل حصة الشركة في إحدى الشركات التابعة المصنفة كأصول متاحة للبيع فى العام السابق 2019، وكذلك تحقيق ربح من استلام تعويض عن الأرض التي تم نزع ملكيتها في المدينة المنورة خلال عام 2014 لصالح مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف .