تدريب علمى لدعم فريق قسم التمريض بمستشفى سرطان الأقصر حول أمراض الدم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفي علاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، تنظيم فعاليات ندوة لتدريب فرق التمريض بالمستشفي حول " BASICS OF HEMATOLOGY"، وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات والفعاليات المميزة داخل المستشفي لمواكبة التطور العلمى حول العالم في مجالات علاج الأورام والسرطان لدعم مرضى السرطان بصعيد مصر، وذلك تحت إشراف الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفي.

وقدم الندوة لفريق التمريض بالمستشفي، الدكتور أحمد مجدي رئيس قسم العيادات الخارجية في مستشفى شفاء الأورمان مع عدد كبير من الممرضين في المستشفى، مؤكداً على أن الهدف من تلك الندوات العلمية المستمرة زيادة الوعي ونشر العلم والارتقاء بكل الطاقم الطبي وطاقم التمريض، وذلك لكى يتم تقديم أفضل خدمة علاجية لمرضى السرطان في الصعيد، وتم خلال الندوة عرض شامل لكافة تفاصيل (أمراض الدم.. وأسبابها.. وتشخصيها.. وكيف يتم علاجها).

ومن جانبه، أكد الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، فى بيان صحفى، عن سعادته بتلك الفعاليات والمؤتمرات المختلفة لدعم الأطباء والفرق الطبية بالمستشفي، قائلاً:- "هدفنا مش بس العلاج.. هدفنا وقاية.. هدفنا علم وتوعية"، مؤكداً علي أنه نجحت المستشفي مؤخراً بفضل تلك التدريبات في الحصول علي شهادات الأيزو العالمية في نظم الجودة والحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية خلال فترة وجيزة، وهو مايثبت أن المستشفي تضم فريق طبي وموظفين وإداريين علي أعلي مستوي.

وكانت قد أعلنت مستشفى علاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، أنه فى ظل الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، انطلقت المستشفى فى عمل كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية وخدمة الآلاف من المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم دون تقصير خلال فترة مكافحة فيروس كورونا بمصر، وشملت الإجراءات الاحترازية لمحاربة انتشار فيروس كورونا داخل المستشفى، تقليل الزحام فى أماكن الانتظار داخل المستشفى، والتطهير المستمر لجميع الأسطح، وتوفير أدوات تطهير الأيدى وخصوصًا بجوار أماكن الانتظار وعند الأسانسيرات، ومرور فريق طبي على الزوار والمرضى لتوجيه الإرشادات الطبية الخاصة بالمرض، والكشف المبكر على أى مريض أو أى زائر تظهر عليه أعراض عدوى الجهاز التنفسي.



تدريب علمى لدعم فريق قسم التمريض بمستشفى سرطان الأقصر حول أمراض الدم (1)



تدريب علمى لدعم فريق قسم التمريض بمستشفى سرطان الأقصر حول أمراض الدم (2)