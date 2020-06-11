اليوم السابع
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تحرير 274 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة

الخميس، 11 يونيو 2020 04:28 م
تحرير 274 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم ، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة ، عن تحرير نحو 274 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات ، وتحرير 37 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 39 مخالفة ، وتحرير 45 مخالفة غرامة ونش ، وتحرير 90 مخالفة متنوعة ، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان ، أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والافيون والاقراص المخدرة .

 كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية ، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية

 كما وجهت إدارة مباحث التموين بأسوان ، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

وأسفرت عن ضبط 18 قضية تموينية ، شملت 10 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و (4) قضايا مخالفات المخابز البلدية ، وقد أسفرت جهود الحملة التموينية عن ضبط 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار  .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله على الأسواق بالمراكز والأقسام بمحافظة أسوان ، لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات  .

 


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