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تحذيرات لبريطانيا: الشركات لن تتحمل بريكست بلا اتفاق بعد أزمة كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 04:36 م
تحذيرات لبريطانيا: الشركات لن تتحمل بريكست بلا اتفاق بعد أزمة كورونا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تحذير كارولين فيربيرن، رئيس البنك المركزي المنتهية ولايتها تحذير لرئيس الوزراء بوريس جونسون من أن الشركات في المملكة المتحدة "تعانى" بالفعل بسبب فيروس كورونا ولا يمكنها التعامل مع الضربة المزدوجة لعدم وجود صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وحذرت من أن الشركات قد استهلكت كميات كبيرة من أموالها ومخزوناتها وسوف تتعرض لضربة جديدة إذا انتهت الفترة الانتقالية في ديسمبر دون التوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه محادثات التوصل إلى اتفاق راكدة تمامًا ، مع تنامى الخلافات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا بما في ذلك قواعد صيد الأسماك وقواعد وأنظمة الخدمات المالية.

وطالبت أحزاب المعارضة بأن يوافق الجانبان على تمديد الفترة الانتقالية حتى عام 2021 للسماح لكلا الجانبين بالبدء في التعافي من الوباء قبل إبرام اتفاق.

لكن فى مجلس النواب صباح اليوم ، قال وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف إن المملكة المتحدة "لن تمدد تحت أي ظرف من الظروف الفترة الانتقالية التى تنتهى في 31 ديسمبر الماضي - حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق."

وقالت كارولين في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم: "إن مرونة الأعمال البريطانية على الأرض تمامًا.كل بنس من السيولة النقدية التي تم تخزينها بدأت تنفد، الشركات التي أتحدث عنها لم يكن لديها وقت للتخطيط لاتفاق بريكست بدون صفقة تجارية في نهاية العام - هذا هو الصوت المنطقي الذي يحتاج إلى إيجاد طريقه إلى هذه المفاوضات."

ومع ذلك ، تحدثت كارولين أيضًا ضد تمديد الفترة الانتقالية.

في الأسبوع الماضي قالت إن الشركات لن تدعم أي تأخير إضافي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترغب في الاستمرار في مغادرة الاتحاد الأوروبي حتى لو كانت تخاطر بالخروج بدون صفقة تجارية في نهاية هذا العام.

عارض البنك المركزي البريطاني خروج بريطانيا بدون اتفاق، وقد أعرب في السابق عن دعمه لفترة انتقالية أطول ، والتي يمكن تمديدها نظريًا حتى نهاية عام 2022.

وقالت كارولين لموقع نيوزنايت الأسبوع الماضي: "لقد غادرنا الاتحاد الأوروبي سياسياً ، وعلينا الآن مغادرة الاتحاد الأوروبي اقتصادياً".

 


الاقتصاد البريطانى

بريكست

كورونا

الشركات البريطانية

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