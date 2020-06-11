تجديد حبس 3 متهمات 15يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجى

جددت النيابة العامة، حبس 3 متهمات 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهن بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمات "ه. س"، و"س. س"، و"ف. ع"، بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهن عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.