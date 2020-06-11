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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لحيازته فردى خرطوش بالأميرية

الخميس، 11 يونيو 2020 11:01 ص
تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لحيازته فردى خرطوش بالأميرية أسلحة نارية_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الأربعاء تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص.

كان قسم شرطة الأميرية أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبهت في ك. أ مسجل خطر وبتفتيشه عثر بحوزته على فردين خرطوش بقصد الاتجار بمنطقة الأميرية، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح بغرض الاتجار والربح غير المشروع، وتحرر المحضر اللازم.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه"


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