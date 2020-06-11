بيان لصحة شمال سيناء : تسجيل 14 حالة إصابة بكورونا بمناطق العريش وبئر العبد

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم، عن تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا من مناطق العريش وبئر العبد.

وأوضح البيان، أن آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء ، تؤكد وجود 14 حالات كورونا تحت العلاج وشفاء حالتين، وأن إجمالى الحالات 53 حالة، السلبى منها 36، وحالة تحت الفحص، والحالات الإيجابية 16، تم منها شفاء حالتين، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل 6 حالات فى مستشفى العريش ، وعزل 6حالات فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزلى .

كما أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، أرقام الخطوط الساخنة بمحافظة شمال سيناء لتواصل المرضى من حالات الاصابة والاشتباه بكورونا وهى :

الخط الساخن لمحافظة شمال سيناء : 114

أزمات محافظة شمال سيناء : 3327052

طوارئ مديرية الصحة : 3328471

الخط الساخن الاستفسار عن فيروس كورونا : 3328471

رقم الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء : 16528

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء استمرارها فى إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

ونفذت صحة شمال سيناء فعاليات توعوية بخطورة مرض كورونا وسبل تجنب الإصابة بالفيروس ، وقام بتنفيذها فى مدينة الشيخ زويد. بشمال سيناء متخصصون، واستهدفت أماكن تواجد الأهالى .

وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية، أن الفعاليات تضمنت ندوة قدمتها أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد وعن أهمية تأجيل الإنجاب في هذه المرحلة الصعبة وذلك لحماية الجنين والأم من خطورة الفيروس بمقر مديرية التموين والتجارة الدخلية بشمال سيناء وتم مراعاة قواعد التباعد الإجتماعي بالندوة.