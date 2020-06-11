"بنك القاهرة" يعلن انضمام 9 فروع جديدة لشبكة فروعه بكافة محافظات الجمهورية

كتب - أحمد يعقوب

فايد: تجربة مصرفية أكثر تطوراً لعملائنا والتى تتواكب مع أحدث المعايير المطبقة عالمياً أعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن انضمام 9 فروع جديدة لشبكة فروع البنك منذ بداية العام الجاري، وذلك فى ضوء الإستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كافة أنحاء الجمهورية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم.

وأكد فايد أن التوسع المستمر في شبكة فروع البنك تأتى تجسيداً لالتزامنا تجاه العملاء للوصول إليهم أينما كانوا، وتقديم خدماتنا المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة والتى تواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، مشدداً على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعاييرعديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.

وأضاف فايد أنه من المقرر إفتتاح أول فرع رقمى للبنك قبل نهاية الشهر الجارى ضمن منظومة قوامها الأساسى تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملائنا، والإستفادة من التطورات المتلاحقة التى تشهدها الساحة المصرفية، من خلال حصول العملاء على خدماتهم المصرفية إلكترونياً عبر قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل، وهو ما يعزز سعى البنك لتفعيل منظومة الشمول المالى.

ومن جانبه، أوضح حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم على مدار 24 ساعة، حيث يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل لـ 10 فروع قائمة للبنك وتزويدها بأحدث التجهيزات قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف حجازى أن الفروع الجديدة للبنك تتميز بتصميمها النموذجى الأكثر تطوراً والذى يتوافق مع هوية البنك المستحدثة، ويدعم مكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى، مشيراً إلى قيام البنك بتجهيز نحو 30 فرعاً لتصبح مؤهلة لاستقبال وخدمة ذوي القدرات الخاصة.

فيما ذكر محمد حسنى، رئيس مجموعة شبكة الفروع بالبنك أن بنك القاهرة يحرص على اختيار نموذج موحد لفروعه والذى يمنح العملاء تجربة مصرفية متميزة، وخدمات أكثر تطورًا تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء وتوفر لهم سهولة وسرعة أكبر في إنجازها، فضلاً عن تزويد الفروع الجديدة بكافة التجهيزات الحديثة التي تضمن مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له.

وأضاف أن الفروع الجديدة للبنك تعمل على تقديم خدماتها للعملاء فى مناطق حيوية عديدة والتى تشمل كل من فروع مدينتى والسباق وفرع نادى الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر ومنطقة سيدى بشر والسيوف والمقبل وفرع سيتى شرم وجولف سيتى وميراج مول.