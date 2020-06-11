برلمانى ليبى يحذر من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد إيقاف الاقتتال

كتب: أحمد جمعة

حذر عضو مجلس النواب الليبى صالح قلمة من إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو استفتاء على الدستور بعد إيقاف الاقتتال والجلوس على طاولة الحوار ومن بعدها تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن ذلك عبث سياسي ومحاولة للهروب إلى الأمام ويندرج تحت بند المماحكات الشخصية.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي في تصريحات نشرها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن المجمع الانتخابى لكل ولاية طرابلس وبرقة وفزان لانتخاب ثلاثة شخصيات تحت اشراف الأمم المتحدة وهو ماجاء فى المبادرة ليس المقصود به انتخابات عامة كما يعتقد البعض.

وأضاف قلمة "للعلم لجنة 5 + 5 بدأت النقاش فى جولة ثالثة حسب المعلومات وهنا يكمن السؤال إذا ما الفائدة منها إن كان هناك بالفعل فرصة حقيقية لاجراء انتخابات".

على جانب آخر، أعرب صالح قلمة، عن أسفه لتدهور الوضع الصحي في الجنوب الليبي وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19 ).

وقال قلمة، في تصريحات نقلتها بوابة إفريقيا الإخبارية "ناقوس خطر جائحة كورونا يدق بالفعل في الجنوب الغربي، فها هي فزان المترامية الأطراف والتي بها العديد من المدن والقرى والأرياف، ووضع فزان من الناحية الخدمية وخاصة الصحية سيء جدا وهذا لا يخفى على أحد اليوم في ليبيا، وهو أمر مقلق للغاية خاصة بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجنوب وخاصة في مدينة سبها وهى الأكثر كثافة سكانية في فزان".

وأوضح قلمة، أن الجهات المختصة وخاصة جهاز قطاع الصحة ولجان الأزمة تبذل العديد من الجهود في سبها حسب الإمكانيات المتاحة لاحتواء الوضع والسيطرة عليه، قائلا "هناك تواصل مع الحكومتين في الغرب والشرق من أجل تذليل الصعاب وتقديم المعدات وجارى العمل إلى الآن على ذلك، الكل يعمل الآن بحسب الامكانيات المتوفرة لديه لمحاولة محاصرة هذا الوباء ولكن للأسف لا يوجد تقيد بالإجراءات الوقائية والحظر المنزلي من أغلب المواطنين ومعدلات ازدياد الحالات في ازدياد بالرغم من تجهيز أماكن للإيواء، ووصول جزء من المعدات وبعض الاطباء المختصين".

وحذر عضو مجلس النواب، جميع الأهالي في الجنوب الليبي بعدم التهاون والالتزام بالإجراءات الوقاية حفاظا على سلامتهم، كما طالب المسؤولين على المستوى المحلى وعلى مستوى الجهات العليا في الدولة والمنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن، ببذل المزيد من الجهود وتوفير المعدات ومراكز الإيواء وأجهزة الكشف وفنى هذه الأجهزة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.