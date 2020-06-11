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بايدن يهاجم ترامب.. ويزعم: سيحاول سرقة الانتخابات لكن الجيش لن يصمت

الخميس، 11 يونيو 2020 10:09 م
بايدن يهاجم ترامب.. ويزعم: سيحاول سرقة الانتخابات لكن الجيش لن يصمت ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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توقع المرشح الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الامريكية "جو بايدن" أن يتدخل الجيش لمرافقة دونالد ترامب من البيت الأبيض إذا خسر انتخابات نوفمبر ورفض ترك منصبه، وقال جو بايدن في حديث مع صحيفة ديلي شو إن أكبر مخاوفه هو أن الرئيس الحالي دونالد ترامب "سيحاول سرقة هذه الانتخابات"، واستشهد المرشح الرئاسي الديمقراطي بربط ترامب الذي لا أساس له بالبطاقات البريدية مع تزوير الناخبين.

 

ووفقا للتقرير ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  في عام 2016 أن الانتخابات زورت ضده  وحتى بعد انتصاره على هيلاري كلينتون أكد مرة أخرى أن ملايين الناس صوتوا ضده بشكل غير قانوني وقدر أن هذه المجموعة تتكون من 3 ملايين صوت، وكان هذا هو الرقم الذي تغلب عليه كلينتون في التصويت الشعبي على عكس نظام الكلية الانتخابية الذي يحدد من يصعد إلى البيت الأبيض.

 

وأخبر بايدن الصحيفة أنه فكر في سيناريو يرفض فيه ترامب التخلي عن السلطة بعد خسارته الانتخابات لكنه قال إنه واثق من أن كبار الشخصيات العسكرية ستتدخل، وقال: "أنا مقتنع تمامًا أنهم سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة كبيرة".

 

تأتي تصريحات المرشح الديموقراطي بعد ان قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إنه ارتكب خطأ بالانضمام للرئيس ترامب في السير إلى كنيسة لالتقاط الصور بعدما فرقت السلطات محتجين بالقرب من البيت الأبيض بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

 

وأضاف ميلي في خطاب موجه لخريجين من جامعة الدفاع الوطني "ما كان ينبغي أن أكون هناك".

وتابع قائلا "وجودي في تلك اللحظة وفي هذه الظروف ترك انطباعا بأن الجيش يشارك في السياسات الداخلية" مضيفا "بصفتي ضابطا يرتدي الزي الرسمي، كان ذلك خطأ تعلمت منه وآمل حقا أن نتمكن جميعنا من أخذ العبرة منه".

 

 

 


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