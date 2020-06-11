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بايدن: الجيش سيخرج ترامب من البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات ورفض المغادرة

الخميس، 11 يونيو 2020 06:00 م
بايدن: الجيش سيخرج ترامب من البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات ورفض المغادرة بايدن
كتب محمد جمال

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قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إنه "مقتنع تماما" بأن الجيش سيتدخل لإخراج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، فى حال خسر الأخير الانتخابات ورفض المغادرة.

وأثناء مقابلته مع الإعلامي تريفور نوا، رد بايدن على سؤال حول إمكانية رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض بعد الانتخابات قائلا: "نعم، لقد فكرت في إمكانية رفضه (ترامب) المغادرة".

وأضاف: "أنا متأكد تماما من أنهم (أفراد الجيش) سيرافقونه خارج البيت الأبيض بأعداد كبيرة".

وفي نفس السياق، لفت بايدن إلى إمكانية أن "يسرق" ترامب الانتخابات الرئاسية هذه السنة، مؤكدا أن معارضة ترامب للتصويت الإلكتروني وسط جائحة كورونا هي جزء من جهوده الرامية إلى "حرمان المواطنين من حق التصويت".


بايدن

ترامب

أمريكا

البيت الأبيض

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