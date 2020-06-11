اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 09:59 م
خالد صلاح
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باحثون فى تشيلى يكتشفون أسنان حيوان ثديى عاش قبل 74 مليون عام

الخميس، 11 يونيو 2020 09:48 م
باحثون فى تشيلى يكتشفون أسنان حيوان ثديى عاش قبل 74 مليون عام أرشيفية
رويترز

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قال معهد أنتاركتيكا التشيلى، اليوم الخميس، إن باحثين من تشيلي والأرجنتين عثروا على أسنان في منطقة باتاجونيا النائية لحيوان من الثدييات عاش قبل 74 مليون سنة، وهي أقدم بقايا من هذا النوع تُكتشف حتى الآن في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

وعثر العلماء على الأسنان الصغيرة في منطقة حفر قريبة من متنزه توريس ديل باين الوطني، وهي منطقة بعيدة في باتاجونيا تشتهر بقمم الأنديز المغطاة بالجليد ومياه المحيط المتجمدة.

ويُعتقد أن الحيوان الثديي الصغير عاش في جنوب باتاجونيا في أواخر العصر الطباشيري مع الديناصورات والتماسيح والسلاحف والطيور، وذلك حسبما جاء في مقال في نشرة متحف التاريخ الطبيعي في تشيلي.

ووصف ألكسندر فارجاس الباحث في جامعة تشيلي الحيوان الثديي بأنه حجر زاوية على صعيد التطور بين "الثدييات التي تبيض مثل خلد الماء... والثدييات الجرابية".


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