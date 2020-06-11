اليوم السابع
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اليمن يسجل 7 وفيات و 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 10:55 م
اليمن يسجل 7 وفيات و 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 وفيات و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 136 والإصابات 455.

ولا يزال زبائن بائع القات اليمنى، حمدان حسين يتوافدون يوميا على السوق المزدحمة لشراء النبات المنبه على الرغم من مخاوف الأطباء من أن يساهم مضغه فى جلسات جماعية وبصقه فى انتشار فيروس كورونا.

ويمضغ غالبية الرجال والكثير من النساء فى اليمن القات لساعات يوميا حيث يخزنونه فى جانب الفم أثناء العمل أو تبادل الحديث أو حتى الجلوس فى صمت. وقد تسبب المادة المنبهة فى القات حالة من الإثارة وفقد الشهية والنشوة.

وقال حسين "لى 17 سنه مقوت (أبيع قات) والله العظيم كلهم الزبائن حقى ما غاب واحد...مدخولى (مصدر دخلي) يومى ما نقدرش نغيب(نتوقف عن العمل)".

وانقسم اليمن بين حكومة تدعمها السعودية وتتخذ من عدن فى الجنوب مقرا وجماعة الحوثى الموالية لإيران فى الشمال. ويعد شعبه الذى يعانى من سوء التغذية من أقل شعوب العالم مناعة للمرض.

ولم يفلح أى من الجانبين المتنازعين فى إغلاق أسواق القات.، وقال يوسف الحاضرى المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين "التزاحم بأسواق القات هو مأساوى كارثي، إذا كان هناك حالة إصابة سواء من صاحب القات البائع أو المشترى أو الزبائن أو حتى الأكياس أو العملات النقدية التى يتعامل بها ربما تؤدى إلى كارثة".

وأضاف "اتخذنا إجراءات حازمة وصارمة فى هذا الجانب، على الاقل بالتدريج فى هذا الجانب، بالتعاون مع شركائنا فتم أيضا إغلاق الأسواق وفتح منفذ واحد لأى سوق (قات) بحيث يكون الدخول منه والخروج منه بتعقيم ولبس كمامات أيضا عندما يكون هناك على صاحب القات أى ازدحام".


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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