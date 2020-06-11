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"الوطنية للإعلام" تطالب المذيعين بعدم الظهور بالكمامة خلال البرامج

الخميس، 11 يونيو 2020 08:27 م
"الوطنية للإعلام" تطالب المذيعين بعدم الظهور بالكمامة خلال البرامج ماسبيرو
كتب محمد السيد

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أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة الوطنية للإعلام، عدة توصيات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الاستديوهات  للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والتأكيد على متابعة تنفيذها بكل دقة.
 
تضمنت التوصيات ضرورة الالتزام بتحقيق فكرة التباعد بأن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن اثنين متر وكذلك بين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستديو، كما يلتزم طاقم العمل خلف الكاميرا بارتداء الكمامة وكافة العاملين والفنيين بالاستديو، كما جاء بالتوصيات عدم ظهور المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف بالكمامة سواء كانت البرامج مسجلة أو علي الهواء مباشرة مع الالتزام بمسافة التباعد المقررة، أما بالنسبة للتصوير الخارجي فقد أوصت اللجنة بأن يلتزم المذيعين والمراسلين والضيوف بارتداء الكمامة. 
 
وشددت لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة الوطنية للإعلام علي معدي البرامج عدم استضافة اكثر من ضيف بالبرنامج الواحد إن أمكن وبالتنسيق مع رئيس القناة أو رئيس القطاع، ويراعي الاعتماد على تقنية سكايب والمداخلات التليفونية بجميع ستديوهات الهواء بظهور الضيف عبر هذه التقنية.
 

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