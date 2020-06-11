اليوم السابع
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الهجرة تصدر تقرير حول حصاد 5 سنوات من الإنجازات.. 20 معسكر شبابى و5 مؤتمرات للعلماء الأبرز

الخميس، 11 يونيو 2020 11:34 ص
الهجرة تصدر تقرير حول حصاد 5 سنوات من الإنجازات.. 20 معسكر شبابى و5 مؤتمرات للعلماء الأبرز السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ملفا يتضمن أبرز الإنجازات التى تمت منذ انطلاق الوزارة فى 19 من سبتمبر من العام 2015.
 
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، حرصها على إشراك أبناء مصر فى الخارج فى مسيرة التقدم التى تسير فيها البلاد وفي دعم استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
 
ويتضمن الملف أهم إنجازات مؤتمرات "مصر تستطيع"، ودور الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، متضمنا المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
 
كما يشتمل الملف على دور الوزارة في إحياء العلاقات التاريخية بين شعوب مصر وقبرص واليونان والاحتفاء بالمصريين الأرمن ضمن مبادرة "إحياء الجذور".
 
كما يبرز دور الوزارة في ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، من برامج لتعليم اللغة العربية وزيارة الأماكن السياحية والأثرية، بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الدفاع والثقافة والسياحة والبيئة.
 
ويشير الملف أيضا دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ومشاركاتهم الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية وأهم البروتوكولات التي وقعتها الوزارة مع الوزارات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقال البيان: منذ خمس سنوات عادت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للحكومة المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، لتصبح الجهة المختصة والمعنية بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى.

 وتابع: وجاء إنشاء وزارة الهجرة، تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض، لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد، ولوضع سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من من الفعاليات، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية سعت الوزارة لتحقيق ذلك.

وأكد: فمنذ اللحظة الأولى التي كلفت فيها بمسئولية رعاية المصريين بالخارج، قررت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العمل على ربط الطيور المهاجرة بوطنهم، فعملت على استقطاب العقول النيرة من خبراءنا وعلماءنا بالخارج عبر إطلاق المؤتمر الوطني "مصر تستطيع".. ليتحول الحلم إلى حقيقة خمس نسخ من المؤتمربدأت من الغردقة بإطلاق المؤتمر الأول للعلماء المصريين بالخارج، مرورًا بالقاهرة المعز التي شهدت "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، ثم طيبة عاصمة مصر الفرعونية "محافظة الأقصر" التي شهدت "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وصولًا لمدينة الغردقة التي شهدت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم"، انتهاءًا بعقد مؤتمر تستطيع بالاستثمار بمدينة شرم الشيخ وجاء شعار المؤتمر "مصر تستطيع" تطبيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو.

 
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حصاد وزارة الهجرة فى 5 سنوات
 
 

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

المصريين بالخارج

حصاد وزاره الهجره

اخبار مصرية

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