الملكة إليزابيث تجرى أول اتصال بالفيديو لها فى سن 94 عاما.. فيديو

كتب محمد سعودي

شاركت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، في أول مكالمة فيديو جماعية لها، بمناسبة الاحتفال بـ"أسبوع مقدمي الرعاية"، أولى اتصالاتها عبر الفيديو في سن الـ 94، على ما أعلن قصر باكينجهام ، اليوم الخميس، ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد، استعانت ملكة بريطانيا إليزابيث بخدمة الاتصال بالفيديو من قصر ويندسور للاستماع إلى أربع معاونين من جمعية ”كيررز ترست“ لتهنئتهم.

وظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في أول مكالمة فيديو جماعية لها بملابس زينتها الزهور بين مجموعة المشاركين بالاتصال الافتراضي عبر الفيديو.

ووجهت الملكة إليزابيث الثانية حديثها إلى مقدمي الرعاية الذين يتحملون المسؤولية الأساسية في رعاية أفراد الأسرة، كما استمعت إليه بهدف معرفة تجاربهم وحياتهم خلال تفشي فيروس كورونا المستجد والتحديات التي جلبها مرض "كوفيد 19" بحسب رويترز.



اجتماع أون لاين

وقالت الملكة إليزابيث الثانية : "من المثير للاهتمام الاستماع إلى كل حكاياتكم وقصصكم، أنا معجبة جدا بما حققتموه بالفعل، أنا سعيدة جدا لأنني تمكنت من الانضمام إليكم اليوم".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال مدير الجمعية جاريث هاولز أن "الأميرة وصلت في البداية ثم لحقتها جلالة الملكة بعد حوالي 10 دقائق" وشاركت في الاجتماع على مدى حوالي 20 دقيقة، ويُسمع صوت الملكة خلال الاتصال وهي تقول "سماع قصصكم أمر مثير للاهتمام كثيرا. أنا سعيدة لتمكني من التكلم معكم اليوم".