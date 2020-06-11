المكسيك تسجل708 وفيات بكورونا و4883 إصابة جديدة

رويترز

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية رصد 4883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و708 وفيات يوم الأربعاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.