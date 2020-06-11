اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 05:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك تسجل708 وفيات بكورونا و4883 إصابة جديدة

الخميس، 11 يونيو 2020 04:03 ص
المكسيك تسجل708 وفيات بكورونا و4883 إصابة جديدة كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية رصد 4883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و708 وفيات يوم الأربعاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.

 


كورونا

فيروس

فيروس كورونا

المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ78 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ78 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

6 اتهامات وجهها مستشار الأمن القومى الأمريكى إلى قطر .. تعرف عليها

6 اتهامات وجهها مستشار الأمن القومى الأمريكى إلى قطر .. تعرف عليها

تعرف على مصير حنين حسام بعد إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه

تعرف على مصير حنين حسام بعد إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر ناهز 68 عاما بهبوط فى الدورة الدموية

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر ناهز 68 عاما بهبوط فى الدورة الدموية

مادة استخدمتها المحكمة فى إطلاع شاهد على أقواله بقضية داعش إسكندرية

مادة استخدمتها المحكمة فى إطلاع شاهد على أقواله بقضية داعش إسكندرية

هل يحق للموظف المعين بصفة مؤقتة ضم مدة خدمة سابقة.. فتوى قانونية تجيب

هل يحق للموظف المعين بصفة مؤقتة ضم مدة خدمة سابقة.. فتوى قانونية تجيب

تعرف على أنواع اليمين وحق المحكمة فى طلبها دون طلب أحد الأطراف

تعرف على أنواع اليمين وحق المحكمة فى طلبها دون طلب أحد الأطراف

اعرف كواليس وموعد ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1441 وأول أيامه

اعرف كواليس وموعد ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1441 وأول أيامه

مستشفيات عزل الشرقية..5حالات ولادة لمصابات كورونا إحداهن عانت 14عاما من العقم

مستشفيات عزل الشرقية..5حالات ولادة لمصابات كورونا إحداهن عانت 14عاما من العقم

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة