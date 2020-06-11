اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 05:53 م
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المطارات المصرية استقبلت 11 ألف مصرى قادمين من الكويت على مدار 3 أيام

الخميس، 11 يونيو 2020 05:37 م
المطارات المصرية استقبلت 11 ألف مصرى قادمين من الكويت على مدار 3 أيام العائدين من الكويت أثناء نقلهم من المطار بالأتوبيسات إلى أماكن الحجر
إيمان حنا

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لا تزال وتيرة تصاعد أعداد المغادرين الراغبين بالسفر لأوطانهم مستمرة، حيث استنفرت الأجهزة العاملة في مطار الكويت أمس لتيسير مغادرة 6180 راكبا على متن 32 رحلة جوية، تنوعت ما بين الهند ومصر والأردن.

وتصدرت الجالية المصرية أعلى أعداد الركاب والرحلات الجوية لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ إجمالي المغادرين نحو 11 ألف مصري على مدار 3 أيام فقط، منهم 4500 غادروا أمس على متن 21 رحلة جوية. وفق القبس الكويتية.

وقال مصدر للصحيفة، إن إعادة فتح محطة سوهاج شجع شركات الطيران المحلية والإقليمية على استقطاب آلاف الركاب المصريين الراغبين بمغادرة البلاد، عبر تقديم عروض مخفضة لتذاكر السفر.

وأضاف المصدر أن قرار مجلس الوزراء ينص على تلبية رغبات جميع شركات الطيران لنقل الرعايا الراغبين في المغادرة، عبر التقدم بطلب الى ادارة النقل الجوي باحتياجاتهم لتنظيم الرحلات الجوية المغادرة.

وفى أبريل الماضى أصدر مجلس الوزراء الكويتى، قرارا بتكليف الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، بإصدار تعميم يسمح لجميع شركات الطيران، بتسيير رحلات جوية؛ لتسهيل سفر المقيمين الراغبين فى العودة إلى أوطانهم.



وخلال مايو الماضى استقبلت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة 4 أفواج من المصريين العائدين بالكويت ، وذلك بواقع 1300 شخص لقضاء فترة العزل الاحتياطى ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 


وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق، إن مجلس الوزراء الكويتي، قرر أيضا تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية باعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة، لوضع الخطط التنفيذية، للتعامل مع حالة اعلان حظر التجول الشامل في كل مناطق الكويت.

 

 


الكويت

العائدين من الكويت

المقيمن بالكويت

مطار الكويت

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