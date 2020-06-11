المرشح الديمقراطى جو بايدن يحذر: ترامب سيحاول سرقة انتخابات رئاسة أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

حذر المرشح الديمقراطى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، من سرقة خصمه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب للانتخابات المقررة فى نوفمبر المقبل، فيما وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بأنه تصعيد حاد فى خطاب بايدن إزاء ترامب قبل خمسة أشهر من موعد التصويت.

وفى مقابلة مع برنامج "ذا دايلى شو"، الذى يقدمه تريفور نواه، قال بايدن إن هذا الرئيس سيسرق هذه الانتخابات، مضيفا أن هذا مبعث قلقه الأكبر على الإطلاق.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بحث ما يمكن أن يحدث لو فاز هو فى الانتخابات، حال رفض ترامب مغادرة المنصب، أجاب بايدن قائلا: نعم فعلت.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن المقابلة تم تعديلها على ما يبدو عند هذه النقطة، لكن بايدن استأنف بالحديث عن عدد الضباط العسكريين البارزين السابقين الذين انتقدوا خلال الأسبوع الماضى تعامل ترامب مع الاحتجاجات. وقال بايدن "أعدك، أنا مقتنع تماما أنهم سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة كبيرة".

وعلقت الصحيفة على تصريحات بايدن، وقالت إنها من أقوى التعليقات وأبعدها مدى من قبل المرشح الديمقراطى المفترض حتى الآن بشأن المخاوف التى يشعر بها كثير من الديمقراطيين إزاء احتمال التدخل فى انتخابات نوفمبر. وتأتى المخاوف فى ظل قلق بشأن الوصول إلى بطاقات الاقتراع وخطط طويلة للتصويت وكيف سيدلى الأمريكيون بأصواتهم لو ظلت المخاوف المتعلقة بكورونا ممتدة.

وقبل شهرين، قال بايدن إن ترامب سيحاو تأجيل الانتخابات على الرغم من أن ترامب ليس لديه السلطة لذلك ولم يشر حتى إلى أنه سيحاول.

وقال بايدن وقتها "تذكروا كلماتى، أعتقد أنه سيحاول إيقاف الانتخابات بطريقة ما والتوصل إلى سبب منطقى لعدم إمكانية إجرائها".