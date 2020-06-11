اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المرشح الديمقراطى جو بايدن يحذر: ترامب سيحاول سرقة انتخابات رئاسة أمريكا

الخميس، 11 يونيو 2020 12:22 م
المرشح الديمقراطى جو بايدن يحذر: ترامب سيحاول سرقة انتخابات رئاسة أمريكا جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر المرشح الديمقراطى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، من سرقة خصمه الجمهورى الرئيس دونالد ترامب للانتخابات المقررة فى نوفمبر المقبل، فيما وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بأنه تصعيد حاد فى خطاب بايدن إزاء ترامب قبل خمسة أشهر من موعد التصويت.

 

 وفى مقابلة مع برنامج "ذا دايلى شو"، الذى يقدمه تريفور نواه، قال بايدن إن هذا الرئيس سيسرق هذه الانتخابات، مضيفا أن هذا مبعث قلقه الأكبر على الإطلاق.

 

 وردا على سؤال حول ما إذا كان بحث ما يمكن أن يحدث لو فاز هو فى الانتخابات، حال رفض ترامب مغادرة المنصب، أجاب بايدن قائلا: نعم فعلت.

 

 وأشارت واشنطن بوست إلى أن المقابلة تم تعديلها على ما يبدو عند هذه النقطة، لكن بايدن استأنف بالحديث عن عدد الضباط العسكريين البارزين السابقين الذين انتقدوا خلال الأسبوع الماضى تعامل ترامب مع الاحتجاجات. وقال بايدن "أعدك، أنا مقتنع تماما أنهم سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة كبيرة".

 

 وعلقت الصحيفة على تصريحات بايدن، وقالت إنها من أقوى التعليقات وأبعدها مدى من قبل المرشح الديمقراطى المفترض حتى الآن بشأن المخاوف التى يشعر بها كثير من الديمقراطيين إزاء احتمال التدخل فى انتخابات نوفمبر. وتأتى المخاوف فى ظل قلق بشأن الوصول إلى بطاقات الاقتراع وخطط طويلة للتصويت وكيف سيدلى الأمريكيون بأصواتهم لو ظلت المخاوف المتعلقة بكورونا ممتدة.

 

 وقبل شهرين، قال بايدن إن ترامب سيحاو تأجيل الانتخابات على الرغم من أن ترامب ليس لديه السلطة لذلك ولم يشر حتى إلى أنه سيحاول.

 

 وقال بايدن وقتها "تذكروا كلماتى، أعتقد أنه سيحاول إيقاف الانتخابات بطريقة ما والتوصل إلى سبب منطقى لعدم إمكانية إجرائها".


جو بايدن

دونالد ترامب

الانتخابات الامريكية

المرشح الديمقراطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"فلويد" يتحول لورقة انتخابية فى سباق البيت الأبيض.. بايدن يشارك فى الجنازة "افتراضيا".. ويؤكد: لا يمكن تجاهل العنصرية.. وترامب يرد بإشادة خاصة بجنرال من أصل أفريقى.. والجارديان ترصد استمرار غضب مجتمع السود

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:00 ص

بايدن فى جنازة "فلويد": لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل العنصرية مرة أخرى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:47 م

بايدن مهاجمًا ترامب: 13 مليونا فقدوا وظائف كانت لديهم عندما وصلت للبيت الأبيض

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:15 م

ترامب ينشر نتيجة استطلاع رأى مع جون بايدن.. ويسخر من نتيجته: من هم الـ34%؟

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات الساحلية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات الساحلية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة