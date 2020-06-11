اليوم السابع
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الكويت: مغادرة 32 طائرة تقل 6180 راكباً

الخميس، 11 يونيو 2020 01:45 م
الكويت: مغادرة 32 طائرة تقل 6180 راكباً
إيمان حنا

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سجل مطار الكويت الدولي أمس رقماً قياسياً جديداً بعدد الرحلات المغادرة، منذ بدء انتشار فيروس كورونا، بلغ 32 رحلة حملت 6180 راكباً، وفق الراى الكويتية.

وقال مصدر مطلع في الإدارة العامة للطيران المدني لـ"الراي"، إن عدد الرحلات المغادرة أمس، هو الأكبر منذ بدء الجائحة، وقد نقلت ركاباً من الجنسيات الخليجية والعربية والآسيوية إلى بلادهم، وكان النصيب الأكبر للجالية المصرية، بـ 23 رحلة، عاد على متنها 4229 من المقيمين في البلاد إلى بلادهم.


وتابع المصدر ان المطار شهد ايضا رحلات اخلاء لمقيمين من الجالية الهندية إلى بلادهم، على متن 7 طائرات حملت 1132 راكباً، ورحلة إلى الدوحة وعلى متنها 209 ركاب، ورحلة إلى الأردن بـ 320 راكباً.


وشدد المصدر على ان الطيران المدني أصدر تعليمات مباشرة لشركات الطيران كافة، ومقدمي الخدمات الأرضية والركاب، بضرورة الالتزام بالجوانب الصحية، من خلال التباعد الاجتماعي للركاب، وارتداء الكمام والقفازات، وأخذ قياس الحرارة لكل المسافرين، وتطبيق كل شروط السلامة ووضع الحواجز.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء مغادرة 4108 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، والاسكندرية، وذلك عبر 21 رحلة جوية، وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية - فى بيان صحفى،  تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 14 رحلة على متنهم 3079 راكبا إلى القاهرة، و6 رحلات على متنهم 899 راكبا إلى سوهاج ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى الإسكندرية.

 


مطار الكويت

الكويت

مغادرة المقيمين بالكويت

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