اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 11:40 ص
خالد صلاح
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الكويت ترفع أسعار البيع الرسمية للخام لآسيا فى يوليو

الخميس، 11 يونيو 2020 10:18 ص
الكويت ترفع أسعار البيع الرسمية للخام لآسيا فى يوليو نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت وثيقة أسعار اليوم الخميس، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام التي تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يوليو.

حددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر يوليو عند متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة ستة دولارات عن الشهر السابق.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر يوليو عند 20 سنتا للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 6.70 دولار عن الشهر السابق.

 


الكويت

اسعار النفط

بورصة دبي

شركات التكرير

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