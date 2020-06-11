وأضاف الطيران المدني الكويتي - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أنه أثناء هبوط الطائرة في مطار الكويت الدولي، والذي كان على متنها 7 ركاب، انحرفت قليلا عن المدرج قبل لحظات التوقف.

وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن جميع ركاب الطائرة بخير، ولم يصاب أي منهم بأي أذى.