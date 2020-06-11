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الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 ص
الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة خطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى 2025 بدلا من 2022، ساهم بشكل كبير في خفض نسبة الزيادة المقررة فى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للعام المالى 2020/2021.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء كان من المخطط لها أن تنتهى فى العام المالى 2021/2022، موضحا أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد تم مد الفترة لتقليل نسب الزيادة.

وتابع حمزة، أن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء تم وضعها بشكل يتناسب مع معدلات الاستهلاك، لافتا إلى أن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلووات لن يحصل على دعم.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة اسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%، موكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات أزمة كورونا.

فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38  قرشا بدلا من 30 قرشا )

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات ( 48 قرشا  بدلا 40 قرشا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا  )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا  )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  (140 قرشا)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).


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