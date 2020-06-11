الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديس برنابا الرسول

تحيى الكنيسة الكاثوليكية اليوم الخميس ذكرى القديس برنابا الرسول ويروي الأب وليم عبد المسيح الفرنسسكاني أبرز معلومات عنه
- برنابا اسم آرامي يعني " ابن التعزية " ولد هذا الرسول من أصول يهودية في جزيرة قبرص.
- كان من أوائل الذين آمنوا بالمسيح في مدينة القدس، ويذكر سفر أعمال الرسل بأنه كان لاوياً قبرصياً، يملك حقلاً فباعه واتى بثمنه فألقاه عند أقدام الرسل.
- وقد كان له الفضل في تقديم بولس إلى كنيسة اورشليم التى كانت تخافه غير مصدقة رواية اهتدائه، فأخذ برنابا بيده وسار به إلى الرسل وروى لهم كيف رأى الرب في الطريق وكلمه الرب
- ولما وصل إلى مسامع الرسل إيمان أهل انطاكية السورية، أوفدوا إليهم برنابا فلما وصل ورأى نعمة الله فرح وحثهم جميعاً على التمسك بالرب من صميم القلب، لأنه كان رجلاً صالحاً، ممتلئا من الروح القدس والإيمان.
- رافق برنابا القديس بولس في رحلته الأولي وحضر" مجمع أورشليم نحو عام 50 م ثم عاد إلى وطنه، لينشر فيه الإيمان، وهناك رقد في الرب ودفن
في سياق أخر، قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفسيرا للأصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل، وذلك عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقال البابا تواضروس خلال حلقة من "معا بنفس واحدة": "أن الصليب هو علامة المسيحية، وإيماننا بدون الصليب نفقد كل شيء"، مضيفا أن خلاص السيد المسيح على الصليب هو الطريق الوحيد إلى السماء، ومن خلال الصليب يكون الإنسان طريق الخلاص.
وأضاف البابا تواضروس: "نصلي من أجل الأطقم الطبية والصحة من أجل الأطباء وأطقم التمريض وكل العاملين بقطاع الصحة لكى يعطيهم الله قوة وعلم، لمواجهة فيروس كورونا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة