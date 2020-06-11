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الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديس برنابا الرسول

الخميس، 11 يونيو 2020 02:45 م
الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى القديس برنابا الرسول القديس برنابا الرسول
كتبت سارة علام

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تحيى الكنيسة الكاثوليكية اليوم الخميس ذكرى القديس برنابا الرسول ويروي الأب وليم عبد المسيح الفرنسسكاني أبرز معلومات عنه

  • برنابا اسم آرامي يعني " ابن التعزية " ولد هذا الرسول من أصول يهودية في جزيرة قبرص.
  •  كان من أوائل الذين آمنوا بالمسيح في مدينة القدس، ويذكر سفر أعمال الرسل بأنه كان لاوياً قبرصياً، يملك حقلاً فباعه واتى بثمنه فألقاه عند أقدام الرسل.
  •  وقد كان له الفضل في تقديم بولس إلى كنيسة اورشليم التى كانت تخافه غير مصدقة رواية اهتدائه، فأخذ برنابا بيده وسار به إلى الرسل وروى لهم كيف رأى الرب في الطريق وكلمه الرب
  • ولما وصل إلى مسامع الرسل إيمان أهل انطاكية السورية، أوفدوا إليهم برنابا فلما وصل ورأى نعمة الله فرح وحثهم جميعاً على التمسك بالرب من صميم القلب، لأنه كان رجلاً صالحاً، ممتلئا من الروح القدس والإيمان.
  •  رافق برنابا القديس بولس في رحلته الأولي وحضر" مجمع أورشليم نحو عام 50 م ثم عاد إلى وطنه، لينشر فيه الإيمان، وهناك رقد في الرب ودفن

في سياق أخر، قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفسيرا للأصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل، وذلك عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

وقال البابا تواضروس خلال حلقة من "معا بنفس واحدة": "أن الصليب هو علامة المسيحية، وإيماننا بدون الصليب نفقد كل شيء"، مضيفا أن خلاص السيد المسيح على الصليب هو الطريق الوحيد إلى السماء، ومن خلال الصليب يكون الإنسان طريق الخلاص.

 

وأضاف البابا تواضروس: "نصلي من أجل الأطقم الطبية والصحة من أجل الأطباء وأطقم التمريض وكل العاملين بقطاع الصحة لكى يعطيهم الله قوة وعلم، لمواجهة فيروس كورونا".

 

 


القديس برنابا الرسول

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