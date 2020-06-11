اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: صرف 10 آلاف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

الخميس، 11 يونيو 2020 11:44 ص
القوى العاملة: صرف 10 آلاف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت مديرية القوي العاملة بشمال سيناء ، بتسجيل 366 عامل غير منتظم بوحدة العمالة بالمديرية ، كما تم صرف  رعاية اجتماعية لنحو 5 عمال  من هذه الفئة قدره 10 آلاف جنيه.

 تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا  بذلك من  محمد سالم عبد المالك  مدير المديرية عن ما تم  انجازه خلال مايو الماضي، مشيرا إلي أن المديرية قامت بتسجيل 8 من راغبى العمل وتعيين 4 منهم في منشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 6 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي .

يذكر أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل .
 
وفي تقريره للوزير ، أوضح  المستشار العمالي بعمان  طلعت السيد ، أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والمتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى أول يوليو المقبل.

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

العماله المصريه

العماله غير المنتظمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة