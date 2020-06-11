القضاء الأعلى يوافق على ندب المستشار محمد سيف للعمل بديوان وزارة العدل

كتبت هدى أبو بكر

وافق مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ، على طلب المستشار عمر مروان وزير العدل ، بندب المستشار محمد سيف النصر للعمل بقطاع ديوان الوزارة.

وعمل المستشار محمد سيف النصر عضوا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ، وذلك قبل ندبه للعمل بوزارة العدل. يذكر إن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 254 لسنة 2020 بندب عدد من القضاة للعمل مساعدين لوزير العدل ، وذلك علي النحو التالي:

القاضي حسام هشام علي صادق، لشئون التعاون الدولي والثقافي.

القاضي علاء الدين عبد الحليم عبد العزيز سهمان، لشئون مجلس النواب والإعلام.

القاضى إبراهيم سيد حسين خلف الله، لشئون مكافحة الفساد والشكاوي.

القاضي ربيع قاسم أحمد ربيع، لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.

القاضي طارق على أحمد كامل، لشئون قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي. القاضى محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف، لشئون الإدارات القانونية.

القاضي د. تامر عبد الحميد حمد فرجانى، لشئون الكسب غير المشروع. القاضى د.شريف فاروق حامد الدياسطي، لشئون المكتب الفني.

القاضى أمل محمود عطا عمار، لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار الرئيس السيسى رقم 253 لسنة 2020، بندب القاضى نجاح أحمد محمد موسى، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.