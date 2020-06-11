اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القضاء الأعلى يوافق على ندب المستشار محمد سيف للعمل بديوان وزارة العدل

الخميس، 11 يونيو 2020 10:10 م
القضاء الأعلى يوافق على ندب المستشار محمد سيف للعمل بديوان وزارة العدل المستشار محمد سيف
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ، على طلب المستشار عمر مروان وزير العدل ، بندب المستشار محمد سيف النصر للعمل بقطاع ديوان الوزارة.

وعمل المستشار محمد سيف النصر عضوا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ، وذلك قبل ندبه للعمل بوزارة العدل. يذكر إن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 254 لسنة 2020 بندب عدد من القضاة للعمل مساعدين لوزير العدل ، وذلك علي النحو التالي:

  • القاضي حسام هشام علي صادق، لشئون التعاون الدولي والثقافي.
  • القاضي علاء الدين عبد الحليم عبد العزيز سهمان، لشئون مجلس النواب والإعلام.
  • القاضى إبراهيم سيد حسين خلف الله، لشئون مكافحة الفساد والشكاوي.
  • القاضي ربيع قاسم أحمد ربيع، لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.
  • القاضي طارق على أحمد كامل، لشئون قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي. القاضى محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف، لشئون الإدارات القانونية.
  • القاضي د. تامر عبد الحميد حمد فرجانى، لشئون الكسب غير المشروع. القاضى د.شريف فاروق حامد الدياسطي، لشئون المكتب الفني.
  • القاضى أمل محمود عطا عمار، لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار الرئيس السيسى رقم 253 لسنة 2020، بندب القاضى نجاح أحمد محمد موسى، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.


وزارة العدل

حركة المساعدين

ندب قضاة مساعدين لوزير العدل

مجلس القضاء الأعلى

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة