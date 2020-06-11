اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القابضة المعدنية :التحقيق فى وجود إغراق على منتجات الألمنيوم ينقذ الصناعة

الخميس، 11 يونيو 2020 07:38 م
القابضة المعدنية :التحقيق فى وجود إغراق على منتجات الألمنيوم ينقذ الصناعة الدكتور مدحت نافع
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

‏أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرار وزارة التجارة والصناعة، الخاص بإجراء التحقيق في وجود إغراق على منتجات الألمنيوم من الخارج هو قرار طال انتظاره، ويأتي في إطار الجهود المبذولة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومن شركة مصر للألمونيوم لحماية منتجاتها .

ونشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار وزارة التجارة والصناعة بورود شكوى إلى قطاع المعالجات والحماية التجارية بوزارة التجارة والصناعة  من شركة مصر للألمونيوم، أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف بعض منتجات الألمنيوم ألحقت ضررا جسيما على المنتج المحلى حيث تم قبول الشكوى وسيتم بحسها خلال 30 يوما.

أضاف مدحت نافع لـ"اليوم السابع" أنه ومنذ أن داهمتنا الأسعار المرتفعة للكهرباء بدأنا العمل على العديد من المحاور ، منها تخفيض نفقات شركة مصر للألمونيوم  وخفض التكاليف بأكثر من مليار جنيه سنويا ، بجانب مطالبتنا بفرض رسوم إغراق ورسوم حمائية على المنتجات المثيلة المستوردة من الخارج.

أوضح أن الشركات المنافسة تحصل على الكهرباء بأسعار أكثر من شركتنا، وبالتالى قدرتها التنافسية أقوى، موضحا انه فى الوقت نفسه تعرضت الشركة لدعوى رسوم إغراق عليها من أمريكا، وهو أمر غريب فعلا، وبدورنا كلفنا مكتب محاماة دولى بالدفاع عنا فى هذه القضية.

‏وأشار إلى إنه فى إطار ترشيد النفقات بدأت الشركة فى تصنيع بعض المنتجات محليا، منها آلة واحدة كان قيمتها نحو 3 ملايين دولار، ويتم استيرادها من الخارج، موضحا أن  قرار فرض رسوم حماية على المنتجات لم يصدر بعد، لكننا نسير في هذا الاتجاه لفرض رسوم حماية بجانب أيضا السير في نفس الاتجاه في ما يتعلق بشركة السبائك الحديدية.


مصر للالومنيوم

فرض رسوم اغراق

القابضة المعدنية

مدحت نافع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة