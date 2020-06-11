وتوفي تسعة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 1036 حالة.

و من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي خطابًا، الاثنين المقبل، للإعلان عن توجيهات جديدة فيما يخص إجراءات الحجر الصحي المجتمعي.