مانيلا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 24 ألفا و175 إصابة، وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) - أن 270 شخصًا تماثلوا للشفاء، وهو أعلى معدل شفاء يتم تسجيله في يوم واحد، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 5165 شخصا.

وتوفي تسعة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 1036 حالة. و من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي خطابًا، الاثنين المقبل، للإعلان عن توجيهات جديدة فيما يخص إجراءات الحجر الصحي المجتمعي.

وكانت وزارة الصحة الفلبينية، سجلت أمس الأربعاء، عشر حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و740 إصابة أخرى وهو أكبر عدد للإصابات اليومية خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1027 حالة وبلغت الإصابات 23732 حالة. وسيجتمع الفريق المعني بمكافحة كورونا في البلاد غدا الخميس لتقرير ما إذا كان سيخفف إجراءات العزل العام في العاصمة. وكان قد أمهل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حكومته أسبوعا لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ويتوقون للعودة إلى منازلهم.