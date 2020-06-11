الغرفة التجارية ببنى سويف: ساهمنا بمليون جنيه فى دعم جهود مواجهة كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

أكد حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنى سويف، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، على تبرع الغرفة بمليون جنيه مشاركة منها فى أعمال المشاركة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة العمالة غير المنتظمة، التى تضررت من تداعيات الجائحة، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية ودعم جهود الدولة فى مواجهة أزمة كورونا .

وأضاف جعفر لـ"اليوم السابع" اليوم الأربعاء : " تبرعت الغرفة التجارية بمائة ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتسلمت إحسان أبوزيد وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بالمحافظة" شيك " بالمبلغ خلال زيارتها لمقر الغرفة، فضلا عن أن الفترة القادمة ستشهد مشاركه مجتمعيه من كل أعضاء ومنتسبى الغرفة التجارية والشعب واللجان ومجلس السيدات التابع للغرفة، من خلال تنظيم دورات تثقفيه للسيدات الراغبات فى العمل الخاص ومساعدتهن فى إيجاد مصدر دخل دون مخاطر بكل قرية ووحدة محلية بمراكز المحافظة.

وأوضح حسن جعفر أن الغرفة التجارية تبرعت أيضا بـ900 ألف جنيه لبعض المؤسسات العاملة فى المجال الصحى ومواجهة كورونا، إذ تم تشكيل وفد من الغرفة برئاستى و يضم أحمد محسن النائب الأول لرئيس الغرفة، و محمد محمود كامل، المستشار القانونى للغرفة، وعضوى المجلس ربيع سيد وريهام أبو الدهب، وإلتقينا الدكتور منصور حسن رئيس الجامعه، وسلمناه شيك بمبلغ 300 ألف جنيه دعما من المجلس لعزل المستشفى الجامعى الذى يستقبل حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسليم شيك بـ300 ألف جنيه إلى الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمكتبه بمقر المديرية لشراء احتياجات ومستلزمات المستشفيات التى تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا، علاوة على إيداع 300 ألف جنيه لصالح صندوق الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة.