اليوم السابع
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الغرفة التجارية ببنى سويف تمنح وكيلة التضامن عضوية مجلس سيدات الأعمال

الخميس، 11 يونيو 2020 09:01 م
الغرفة التجارية ببنى سويف تمنح وكيلة التضامن عضوية مجلس سيدات الأعمال الغرفة التجارية ببنى سويف تمنح وكيلة التضامن عضوية مجلس سيدات الأعمال
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلن حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، سكرتير عام الاتحاد العام للغرفة التجارية، عن منح إحسان أبوزيد وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة العضوية الشرفية بمجلس سيدات الأعمال التابع للغرفة والذى تم إنشاءه حديثاتقديرا لجهودها الملحوظة فى مجال عملها.

 

وقال جعفر خلال الاجتماع الأول لمجلس سيدات الأعمال بتشكيله الجديد برئاسة الدكتورة ربهام أبوالدهب إن الغرفة التجارية منحت وكيلة التضامن الاجتماعى ببنى سويف العضوية الشرفية بمجلس السيدات نظرا لتميزها فى أداء عملها وخدمة السيدات المعيلات بشكل خاص وماقدمته مديرية التضامن من إعانات للسيدات بمدن وقرى مراكز المحافظة.

 

وأضاف جعفر: "أن دور المجلس فى الفترة القادمة يشمل المرأة التاجرة والمعيلة وتأهيلها لسوق العمل، وكذلك تذليل كافة المعوقات التى تواجهها، فضلا عن مشاركتها فى دورات تدريبية وندوات تثقيفية لرفع الوعى لديها، علاوة على توفير كافة القروض والتيسيرات، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى ومختلف البنوك، والقيام بدراسات الجدوى من خلال الغرف التجارية لمحاولة فتح سوق العمل للمرأة ودعمها لتمكينها اقتصاديا وخلق مصدر دخل تنفق منه على أسرتها".

 

وكان مجلس إدارة الغرفة التجارية قد قرر تشكيل مجلس سيدات الأعمال بالمحافظة برئاسة الدكتورة ريهام ابوالدهب والتى رشحت عددا من السيدات للانضمام للمجلس بالتنسيق والتشاور مع المجلس، إذ ضم المجلس فى عضويته كلا من إيمان ياسين الحمى لي، رويدا شامى شحاتة، أمل عز الرجال، جهاد محمد عبد الحفيظ، هند محمد عبد الحفيظ، سمر أحمد حلمي، رانيا عزت عبد الله، الشيماء حجاج فتحي، إسراء محمد رضا، ليلى إبراهيم محمد، هبة أحمد إبراهيم، ريهام رجب عبد التواب، شيماء حلمى عبد الفتاح

 

يذكر أن الغرفة التجارية تبرعت بمائة ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بهدف التخفيف عن كاهل العمالة غير المنتظمة، التى تضررت من تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى إيداع 300 ألف جنيه لصالح صندوق الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار  أعمال المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة فى مواجهة أزمة كورونا .

 

 
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