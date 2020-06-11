العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب ــ محمود راغب

كشف تنبؤ حالة الطقس لـ6 أيام مقبلة، الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الجو وانخفاض الدرجات نسبيا، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من يوم الأحد المقبل أن تنخفض الدرجات على أغلب الأنحاء وتصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 33 درجة.

وعن طقس الأحد المقبل موعد انخفاض الدرجات، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة ، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح نشطة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح نشطة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل، العظمى بالقاهرة الكبرى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والوجه البحرى العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 29 درجة، وشمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 29 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 31 درجة.