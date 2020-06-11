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العربية: سفينة شحن الأسلحة التركية CIRKIC أبحرت من إسطنبول إلى غرب ليبيا

الخميس، 11 يونيو 2020 02:07 م
العربية: سفينة شحن الأسلحة التركية CIRKIC أبحرت من إسطنبول إلى غرب ليبيا ليبيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن سفينة شحن الأسلحة التركية CIRKIC أبحرت من إسطنبول إلى غرب ليبيا.

وقال الكاتب الصحفي الليبي عبد الباسط بن هامل، إن ما يحدث الآن من تركيا هو استعادة للتاريخ وما حدث فيه من غزو عثماني على الأراضي الليبية، وإن الشعب الليبي عانى الكثير من الويلات تحت حكم هؤلاء، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق عميلة للأتراك وغير شرعية، وتم رفضها من مجلس النواب الليبي، مشيرا إلى أن الأتراك يتحدون العرب، ويستخدمون عملاءهم في بلادنا للحصول على أراضينا.

 

وأضاف، الكاتب الصحفي الليبي عبد الباسط بن هامل، أنه لابد أن تكون الجامعة العربية لها موقف محدد من الإرهاب الذي يحدث في ليبيا، وانتشار الجماعات الإرهابية الوافدة التي أرسلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، مؤكدا أن الآلة الحربية التركية الخطيرة لن تتوقف، لأنه يسعى إلى السيطرة على الموانئ النفطية الكبيرة في ليبيا، وهناك مواقع استراتيجية تحتوي على ثروات هائلة سواء في المياه الليبية أو الأراضي.

 

وأوضح أن الطائرات التركية تقصف بيوت الآمنين والمدنيين والعزل، من خلال مساعدة العملاء المتعاونين مع أردوغان والمتثملين في حكومة السراج وأعضائها من العملاء.

 

 


اردوغان

تركيا

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