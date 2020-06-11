العراق تسجل حالة وفاة و22 إصابة بكورونا فى كركوك وديالى

بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر صحى فى كركوك، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة لمدنى عراقى مصاب بفيروس كورونا بعمر 46 عاما، و 16 إصابة جديدة بالفيروس، وسجلت محافظة ديالي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا الوبائى، وأكد مصدر طبي في ديالي تسجيل 6 إصابات مؤكدة بمرض كورونا في مناطق متفرقة في المحافظة؛ ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 242 إصابة منذ ظهور المرض في العراق.