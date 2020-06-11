اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 02:47 م
خالد صلاح
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العراق تسجل حالة وفاة و22 إصابة بكورونا فى كركوك وديالى

الخميس، 11 يونيو 2020 02:30 م
العراق تسجل حالة وفاة و22 إصابة بكورونا فى كركوك وديالى تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلن مصدر صحى فى كركوك، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة لمدنى عراقى مصاب بفيروس كورونا بعمر 46 عاما، و 16 إصابة جديدة بالفيروس، وسجلت محافظة ديالي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا الوبائى، وأكد مصدر طبي في ديالي تسجيل 6 إصابات مؤكدة بمرض كورونا في مناطق متفرقة في المحافظة؛ ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 242 إصابة منذ ظهور المرض في العراق.

من جهتها.. طالبت إدارة خانقين المحلية بإجراء مسحات للكوادر الصحية في مستشفى القضاء بعد تسجيل إصابة ممرضة بفيروس كورونا يوم أمس الأربعاء.

 

 

 


العراق

ديالى

كركوك

كورونا

فيروس كورونا

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