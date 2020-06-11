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الطبيب المشارك في إنتاج لقاح كورونا: العقار يوفر حماية من 50% إلى 80%

الخميس، 11 يونيو 2020 08:01 م
الطبيب المشارك في إنتاج لقاح كورونا: العقار يوفر حماية من 50% إلى 80% لقاح كورونا
ماجد تمراز

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قال الدكتور أحمد محمد سلمان، الطبيب المصرى الوحيد المشارك فى إنتاج لقاح كورونا بجامعة أسكفورد، إنه تم التعاقد مع عدة شركات عالمية من أجل إنتاح اللقاح فور إعلان نتائجه، موضحا أن نسبة تحفيز المناعة التى يوفرها اللقاح، تتراوح ما بين 50 إلى 80%.

 

وأوضح أن الشركات تتنوع جنسياتها بين الصين والهند وأمريكا وانجلترا، مؤكدا أنه سيتم إنتاح مليارات اللقاحات من قبل تلك الشركات فور الإعلان النتائج النهائية الخاصة بالمرحلة الثالثة بالتجارب، وقد تصل إلى 2 مليار جرعة.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، برنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع على قناة dmc، أنه فى شهر مارس بعد أن تم عمل التجارب على الحيوانات، كانت التجارب مبشرة للغاية، وتم عمل تصنيع حوالى 6000 لقاح، للبدء فى المرحلتين الثانية والثالثة، وهى المراحل النهائية من التجارب التى تجرى على اللقاح.

وأوضح أنه فى 11 مارس أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا جائحة عالمية، وتم اتخاذ إجراءات أكثر حزم وصرامة، وذلك سمح للفريق البحثى بإجراء كافة تجاربه السريرية، وتم تطعيم 6 قرود، وتم استخدام 3 قرود كـ "كنترول"، مشيرا إلى أن كل الحيوانات التى تم تطعيمها استجاب الجهاز المناعى الخاص بها بشكل جيد للقاح، على الرغم من أن مثل هذه التجارب قد تأتى بنتيجة عكسية.


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لقاح كورونا

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