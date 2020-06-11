الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح ، اليوم الخميس ، شفاء 894 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 24 ألفا و137 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ894 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 1126 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 23 ألفا و288 حالة.

كما أعلن أمس الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 33823، وتسجيل حالتى وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 275، وشفاء 1.126 حالة ليصبح إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 23.288 حالة.، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي اليومى لبحث مستجدات فيروس كورونا فى البلاد.

وبدأت الكويت إعادة فتح 908 مسجدا من إجمالى 1600 مسجدا بعد إعدادها وتجهيزها بكافة الاحتياطات الصحية المطلوبة، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة قصرها على العاملين فى المسجد فقط، وإغلاق مصليات النساء والمكتبات ودورات المياه فيها، كما يمنع استخدام برادات المياه.

و حرصت الكويت على تأمين عودة المصلين للمساجد فشددت الإجراءات الوقائية بالمساجد استعداد لفتحها، وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، قد بدأت منذ الأحد الماضى تجهيز تلك المساجد كمرحلة أولى وفق الاشتراطات التى قررتها الجهات الصحية؛ وذلك لأداء الصلوات، دون صلاة الجمعة.