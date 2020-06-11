ودعا روسيا إلى ضرورة تقديم شهادات الوفاة التي تتعلق بهذا الفيروس، للتأكد من تسجيلها بدقة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد رفض خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الافتراضات التي أدعت بتلاعب روسيا بإحصاءات الوفاة المتعلقة بالفيروس.