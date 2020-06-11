وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية إنه تم شفاء 1.217 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25,234.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتين وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 286 حالة