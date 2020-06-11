أبوظبى(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، إجراء أكثر من 45.000 فحص جديد على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى، وأسهم ذلك فى الكشف عن 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 40.986 حالة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية إنه تم شفاء 1.217 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25,234. وأضافت أنه تم تسجيل حالتين وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 286 حالة

وكانت وزارة الصحة الإماراتية،أعلنت، الأربعاء، إجراء أكثر من 47 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1277 حالة وتسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 284 حالة.