الشباب والرياضة تعلن عن مسابقة "محافظة الشرقية..أعلام ومعالم" أون لاين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، بما يساهم في إعدادهم بدنيا وفكريا وتنمية قدراتهم وتزويدهم بمختلف المهارات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية التي تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع بهدف دمجهم وتمكينهم بمختلف المجالات.

ومن جانبه أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، حرص المديرية على تعظيم الاستفادة من دور المنصة الإلكترونية بها فى تقديم الأنشطة المتنوعة وخلق روح التنافس بين الشباب وشغل اوقات فراغهم وخاصه في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وقرار غلق مراكز الشباب تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرا إلي أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قام النادي الثقافي بالمديرية بأعداد مسابقة ثقافية الكترونية بعنوان" محافظة الشرقية... أعلام ومعالم" أون لاين .

وأضاف وكيل وزارة الشباب، أن اسئلة المسابقة الالكترونية عن أعلام الشرقية ستكون متنوعة في مجالات المعرفة والأدب والثقافة والسياسة والفن وذلك من خلال نموذج أسئلة على الرابط التالي..

https://forms.gle/gjLMRC18vmBLkEMA9?fbclid=IwAR3rjEU8C0HG-rpYtCqo3o02RFh5yrfWqTmox4c1wqEN2kvfjdjXRce2VWU

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شروط مسابقة" محافظه الشرقية.. أعلام ومعالم" ستكون كالتالي :

- أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد اشتراك العام المالي 2019-2020

- أن يكون المتسابق ضمن المرحلة العمرية 18-35 سنة

- أن يجيب المتسابق علي جميع الاسئلة المرفقة بالنموذج الالكتروني علي ان تنتهي فتره المسابقة بانتهاء صلاحية الاستمارة الالكترونية .

- أخر موعد لاستقبال الاجابات يوم السبت الموافق 20/6/2020

- سيتم اختيار المتسابقين من خلال قرعة علنية بمديرية الشباب والرياضة من خلال بث مباشر لإعلان نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين علي أن يمنح (10) من الفائزين بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير .