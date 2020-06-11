السيطرة على حريق بمزرعة دواجن وتفحم 4000 دجاجة جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بقرية الجهينات التابعة لمدينة إسنا، ما أسفر عن تفحم عدد 4000 دجاجة عمر شهرين وبعض المخلفات بالمزرعة من عروق خشب وشبابيك وأبواب، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بإسنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى قرية الجهينات التابعة لمدينة إسنا بمزرعة المواطن عبد الكريم عبد العظيم من الجهينات، وكلف على الفور رئيس مدينة إسنا بانتقال الأجهزة التنفيذية وسيارتي إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع.

وتبين أن الحريق بالمزرعة أسفر عن تفحم عدد 4000 فرخه عمر شهرين وبعض المخلفات بالمزرعة، وعلى الفور انتقل لموقع الحريق عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، لمتابعة السيطرة على الوضع وتبين أنه لا توجد خسائر ولا إصابات فى الأرواح، وتم إخماد الحريق عن طريق رجال الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه رداً على ما تم نشره عبر صفحات التواصل الإجتماعى بشأن استغاثة منطقة شارع السعودية والكويت من طفح بيارات الصرف الصحى وعدم نظافة الشوارع، على الفور قاد حملة نظافة بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية والحملة الميكانيكية وقسم النظافة وإدارة البيئة ، بمنطقة شارع السعودية والكويت، وتلاحظ أن هذا المنشور من شهر يناير وتم التعامل معه، وخلال الجولة بالمنطقة التقى رئيس مركز ومدينة إسنا بالمواطنين، وذلك للاستماع إلى شكواهم بشأن إهمال بعض الأهالى بعدم كسح بيارات الصرف، مما يتسبب فى انتشار الحشرات، ووجه سليمان بإمداد المنطقة بحاويات جديدة للنظافة.