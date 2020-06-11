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السيسى: مواجهة كورونا تتم بالتوازى مع باقى الجهود خاصة مكافحة الإرهاب

الخميس، 11 يونيو 2020 05:51 م
السيسى: مواجهة كورونا تتم بالتوازى مع باقى الجهود خاصة مكافحة الإرهاب السيسي يشارك فى قمة مصغرة عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة
كتب محمد الجالى

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أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة الاستمرار في دعم الأطقم الطبية الأفريقية فى مكافحة انتشار فيروس كورونا، والعمل على توفير احتياجات القارة من المستلزمات والمعدات الطبية، وكذلك مواصلة العمل في هذا الصدد على دعم الدور المهم للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، وصندوق الاتحاد الأفريقي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في أفريقيا، مستعرضاً سيادته في هذا الإطار أبرز المساعدات الطبية العينية التي تقدمت بها مصر لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.

 

كما جدد الرئيس السيسي التأكيد على أن مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع باقي الجهود القارية لمكافحة مختلف المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول الأفريقية، خاصةً الإرهاب والفكر والمتطرف، فضلاً عن الاهتمام بالأولويات القارية في المجالات الأخرى اتصالاً بالأجندة التنموية الأفريقية 2063، وعلى رأسها مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير مشروعات البنية التحتية القارية.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة، بما فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، بالإضافة إلى الرؤساء الحاليين للتجمعات الاقتصادية الإقليمية المختلفة في أفريقيا، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.


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