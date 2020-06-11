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السياحة: حزمة حوافز إضافية لتشجيع الشركات ومنظمى الرحلات لتنظيم الرحلات لمصر

الخميس، 11 يونيو 2020 04:27 م
السياحة: حزمة حوافز إضافية لتشجيع الشركات ومنظمى الرحلات لتنظيم الرحلات لمصر تنشيط السياحة
كتبت آمال رسلان 

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أكدت وزارة السياحة والآثار أنه فى ضوء استعدادات الدولة لعودة السياحة الوافدة إلى مصر، فقد تم منح حزمة من الحوافز والتخفيضات لتشجيع الشركات ومنظمى الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية.

ومن أهم هذه الحوافز: إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020، كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنوات على الجالون الواحد.

أما وزارة الطيران المدنى، فمنحت شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

كما منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20% على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما. وكان وزيري السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، والطيران المدني الطيار محمد منار ناقشا توفير حزمة من التخفيضات من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها فى التوقيت الذى سوف يحدده مجلس الوزراء.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن وزارة الطيران قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء، ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية فى مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة.

وخلال الاجتماع أكد الوزيران على حرص قطاعى الطيران والسياحة على التعاون الدائم من أجل دعم وتشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

من جانبه أكد وزير الطيران على جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، مؤكداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.


السياحة

حوافز

منظمى الرحلات

اخبار مصر

اخبار اليوم

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