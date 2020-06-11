السنغال تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ4759 حالة

دكار (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الخميس، تسجيل 119 إصابة جديدة في السنغال بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الإصابات المؤكدة منذ الثانى من مارس الماضى إلى 4759 حالة، وذكرت الإذاعة السنغالية - نقلا عن بيان لوزارة الصحة في السنغال- أنه وبعد إجراء 1164 فحصا تم تسجيل 119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وتم تعافي مائة مصاب، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2994 شخصا، ويوجد 1709 مصابين في المشافي، وبلغ عدد الوفيات 55 شخصا.

وكان محتجون فى العاصمة السنغالية داكار، اضرموا النار فى إطارات سيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن، احتجاجًا على حظر التجول الليلى المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا في البلاد، وأوضحت وكالة الانباء السنغالية أن هذه الاضطرابات جاءت بعد احتجاجات مماثلة في مدينة توبا، حيث أشعلت حشود النار في سيارة إسعاف وقذفت قوات الأمن بالحجارة وتعرضت مبان إدارية للنهب.