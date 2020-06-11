السكرتير العام للإسماعيلية :توثيق جميع عقود تقنين أراضى وضع اليد

الإسماعيلية – السيد فلاح

عقد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا، وبحضور مدير عام حساب استصلاح الأراضى والأملاك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الاجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ماتم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن الاجتماع جاء فى اطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى والعمل على التيسيرعلى المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى، وبناءً على توجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية .

وخلال الاجتماع أعلن السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تلقى عددًا كبيرًا من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى والتى تم التعامل معها من خلال اللجان المشكلة للفحص والمعاينات والتسجيل على المنظومة وقد تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنين وتم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقًا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى .

وأكد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، خلال الاجتماع على التأكد من تدقيق ومراجعة كافة البيانات والإحصائيات وتوثيقها أولًا بأول وتسجيلها على المنظومة.