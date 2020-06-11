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السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

الخميس، 11 يونيو 2020 09:00 ص
السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد، أنه متوقع وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك إلى ميناء الإسكندرية أول الاسبوع المقبل، حيث تضم هذه الدفعة 20 جرار.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الدفعة الرابعة تضم 20 جرارا آخرين تم شحنها من أمريكا، ومتوقع وصولها هى الأخرى ميناء الإسكندرية نهاية الشهر الجارى أو بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وهيئة السكة الحديد، تعاقدت على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، ووصل منها حتى الآن 30 جرارا على دفعتين، وتم نقلهما إلى ورش الفرز بالقاهرة، وتم شحن الدفعة الثالثة من أمريكا بحرا فى بداية مايو الماضى.

كانت ورش السكة الحديد بالقاهرة استقبلت منذ أسابيع الدفعة الثانية من الجرارات الجديدة وعددها 20 جرارا تم شحنها من أمريكا، وذلك استعدادا لإدخالها الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.


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