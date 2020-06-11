اليوم السابع
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السفير الأمريكى المستقيل فى ألمانيا يدافع عن خطة سحب القوات

الخميس، 11 يونيو 2020 09:13 ص
السفير الأمريكى المستقيل فى ألمانيا يدافع عن خطة سحب القوات قوات أمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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قال ريتشارد جرينل السفير الأمريكي المستقيل في ألمانيا إن الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من ألمانيا لأن الأمريكيين يعارضون "دفع مبالغ طائلة" لتأمين بلدان أخرى.

كان مسؤول أمريكي كبير صرح يوم الجمعة بأن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب 9500 فرد من القوات من ألمانيا.

وتخفض هذه الخطوة القوات الأمريكية هناك إلى 25 ألف جندي.

وقال جرينل، الذي استقال من منصبه كسفير لبلده في ألمانيا في الأول من يونيو، لبرنامج بيلد لايف مساء أمس الأربعاء "دافعو الضرائب الأمريكيون لم يعودوا يميلون لدفع مبالغ طائلة للدفاع عن بلدان أخرى".

وأضاف وفقا لترجمة ألمانية لتصريحاته "سيبقى 25 ألف جندي في ألمانيا وهذا ليس عددا صغيرا".

وسحب القوات أحدث اضطراب في العلاقات بين برلين وواشنطن اللتين شهدت العلاقات بينهما توترا خلال رئاسة ترامب. ويضغط ترامب على ألمانيا لزيادة الإنفاق الدفاعي واتهم برلين بأنها "أسيرة" لروسيا بسبب اعتمادها جزئيا على الطاقة الروسية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن قرار ترامب خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا باغت عددا من كبار مسؤولي الأمن القومي وعلمت رويترز أيضا أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تتلق حتى الآن أمرا رسميا لتنفيذ الأمر.

 


القوات الامريكية

المانيا

سفير امريكى

امريكا

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