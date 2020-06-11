السعودية تمنح 118 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز

إيمان حنا

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على منح 118 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً وفق عكاظ.

ومن جهة أخرى أعطى مجلس الوزراء الذي عقد عبر الاتصال المرئي أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين، جل اهتمامه مستجدات الوباء الفيروسى، عندما استعرض مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي، معززاً ثقته في كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المتطورة، في ضوء ما وفرته القيادة السعودية من دعم مادي ومعنوي، ما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها الجائحة، مقدراً ما يقوم به الممارسون الصحيون من مهمات أسهمت في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

وتحدث خادم الحرمين الشريفين في أول خطاب له، جدد أمس الأول أن صحة المواطن والمقيم وسلامتهما في رأس اهتماماته، في ظل ما يواجهه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاًعاجلة لمواجهتها، واتخاذ إجراءات السلامة التي أقرتها ضوابط الحد من تفشي هذه الجائحة وكبح انتشارها.