اليوم السابع
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السعودية تعتمد 600 مسجد إضافى لإقامه صلاة الجمعة بالمنطقة الشرقية

الخميس، 11 يونيو 2020 12:02 م
السعودية تعتمد 600 مسجد إضافى لإقامه صلاة الجمعة بالمنطقة الشرقية صلاة الجمعة _صورة ارشيفية
كتب وكالات

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أعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية فى المنطقة الشرقية إضافة 600 مسجداً لصلاة الجمعة المنطقة الشرقية تخفيفا للتزاحم، بزيادة 64% عن الجوامع الأصلية فى الجمعة الثانية بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة، إنفاذاً لتوجيهات معالى الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان بن فهد الخميس بأن فرع الوزارة أتم تهيئة ما يقارب 600 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتاً بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بزيادة (116) مسجداً عن الجمعة السابقة، لتخفيف الأعداد على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة كورونا.

وأشار الخميس إلى أن هذه الزيادة فى المساجد تأتى استعدادا للجمعة الثانية بعد عودة افتتاح المساجد بالمنطقة الشرقية، ليكون عدد المساجد والجوامع التى سيصلى فيها هذه الجمعة 20 شوال 1440هـ، ( 1540 ) مسجداً وجامعاً.

وأكد أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية أكمل الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كافة البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، منوهاً إلى أن العمل على التعقيم وتنظيف الجوامع والمساجد قائم وبشكل مستمر ، داعياً الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظا على سلامة الجميع.

 


السعودية

أخبار السعودية

600 مسجد إضافى

إقامه صلاة الجمعة

المنطقة الشرقية

كورونا

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