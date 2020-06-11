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السعودية تعتمد 345 مسجداً لأداء صلاة الجمعة شمال المملكة

الخميس، 11 يونيو 2020 11:47 ص
السعودية تعتمد 345 مسجداً لأداء صلاة الجمعة شمال المملكة صلاة الجمعة _صورة ارشيفية
كتب وكالات

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اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، تحديث قائمة الجوامع والمساجد المساندة لها، والتى سيقام فيها صلاة الجمعة يوم غدٍ، حيث بلغ العدد الإجمالى 345 جامعاً ومسجداً فى المنطقة، بحسب "واس".

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزى، أنه تم تجهيز 196 جامعاً ومسجداً فى مدينة عرعر، و 69 جامعاً ومسجداً فى محافظة رفحاء، و 58 جامعاً ومسجداً فى محافظة طريف، و 22 جامعاً ومسجداً فى محافظة العويقيلة، مؤكداً أن هذه التحديثات تأتى وفق تقارير ميدانية تُرفع بشكلٍ يومى لإدارة الفرع.

وبين العنزى أن التحديث المستمر لقائمة الجوامع والمساجد المساندة لها لإقامة صلاة الجمعة.

يأتى فى إطار الحرص على تطبيق التعليمات الصحية التى تساعد الجميع على أداء الصلاة بكل يُسرٍ وسكينة، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المصلين، بتوجيه ومتابعة من معالى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

 


السعودية

أخبار السعودية

345 مسجد

أداء صلاة الجمعة

المملكة العربية السعودية

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