السعودية تطرح مناقصة لشراء 960 ألف طن من الشعير

رويترز

قالت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، اليوم الخميس، إنها طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 960 ألف طن من علف الشعير.

وقال متعاملون إن من المعتقد أن الشعير مطلوب للوصول إلى السعودية خلال أغسطس وسبتمبر .

وكانت قد قالت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، إنها اشترت 600 ألف طن من علف الشعير في أحدث مناقصاتها العالمية. وأضافت أنها اشترت الشعير بمتوسط سعر 198.63 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس إن الشعير مطلوب للتسليم في فترات من يوليو حتى أغسطس 2020. وستوزع الكمية على عشر شحنات، منها 420 ألف طن للتسليم في موانئ البحر الأحمر و180 ألف طن للتسليم في موانئ الخليج.